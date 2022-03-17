عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. اختبارات القبول لطلاب التعليم المدمج للفصل الدراسي مارس 2022

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن  مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد، لحجز استمارات اختبار القبول   اعتبارًا من السبت الموافق 5 /3 /2022 للحصول على البكالوريوس أو الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها و الدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

كما أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج موعد أول اختبارات القبول يوم السبت الموافق  19 /3 /2022 بالبرامج التالية:
أولا : كلية التجارة 
- برنامج علوم الأعمال : (إدارة الأعمال / المحاسبة / التأمين).

txt

الخشت : المرأة المصرية شريك في بناء الحضارة عبر التاريخ

txt

عميد آداب القاهرة: اعتماد وحدة لـ تنمية قدرات الطلاب ذوي الهمم


ثانيا : كلية التربية  للطفولة المبكرة  
- برنامج: إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة.
- برنامج: إعداد معلمي التربية ‏الخاصة.
ثالثا: كلية الآداب برامج : 
- الترجمة باللغة الإنجليزية،
- علم النفس وتطبيقاته.
-  الدراسات التاريخية وحضارات العالم.
- الاجتماع التطبيقى.
- النشر و الحفظ الرقمى.
رابعا : كلية دار العلوم   
- اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.


وجاءت شروط الالتحاق بالبرامج كالآتى :
أولا : يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعليم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني
ثانيا : يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + عامين معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني .


ثالثا: يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل .

رابعا : يستثنى من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريين المقيمين بالخارج الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية , وأبناء شمال وجنوب سيناء.

 

مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج طلاب الجدد اختبار القبول Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

ترشيحاتنا

مزاد جديد للسيارات بالمظاريف المغلقة فى مصر.. تفاصيل

شبانة: شركة الكرة بالأهلي حددت 4 شروط متعلقة بمصير أليو بادجي

كلوب: صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوى في مران وحيد

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

ليلة النصف من شعبان .. فضل صيامها وقيام ليلها

تقنية طبية جديدة يمكنها التحكم في مناعة الورم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ