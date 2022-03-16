افضحوهم.. مفيدة شيحة منفعلة : بلّغوا عن الناس دي بسرعة |فيديو

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أن الحكومة المصرية فوضت وزارة التموين، في موضوع وضع سعر لرغيف العيش.

مؤكدة أن من يخالف هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بالحبس والغرامة، ولا نسمح لأي تاجر بالجشع.

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أطالب وزارة التموين، والجهات الخاصة، بإرسال رقم هاتف يتم التواصل معه بشكل عاجل، في حالة رصد المواطن أي تجاوز في أسعار السلع والتبليغ سريعا.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن هذا ضمن الأدوار الإيجابية المطلوبة من المواطنين، مستدركة :"كل واحد وواحدة فينا نزل يشتري أي شيء، في حال ملاحظة أسعار مبالغ فيه، لابد أن يعمل شير على صفحتهم على السوشيال ميديا".

وأكملت مقدمة برنامج الستات، أنه :"على كل الانفلونسير وكل المهتمين بالطعام تقديم أكلات رخيصة، ونحاول جميعا مساعدة بعض، وهذه الفترة مسئولية شعب وحكومة".





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