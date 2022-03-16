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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عيش الغراب .. 7 فوائد صحية لتناول الفطر والسادسة مطلب جماهيري

الفطر
الفطر

فوائد صحية عديدة لتناول الفطر لصحتك فهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمى  من الشيخوخة  فيما يلي سبعة فوائد لتناول الفطر لصحتك وفقا لموقع هيلث

1. يحارب الشيخوخة

مضادات الأكسدة  قد تساعد في الوقاية من مرض باركنسون والزهايمر وتقليل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية في المستقبل. 

2. يحسن حالتك المزاجية

 الذين يتناولون  الفطر بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب وخطر الإجهاد التأكسدي ، والذي بدوره يقلل من أعراض الاكتئاب 

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4. الفطر يعزز ذاكرتك.

تناول حصتين 3/4 كوب من الفطر المطبوخ أسبوعيًا قد يقلل من احتمالات التدهور المعرفي 

5. الحفاظ على  صحة قلبك.

الفطر يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب فهو بديل صحي لتناول  للحوم الحمراء .

6. تقوية عظامك

الفطر  مصدر جيد لفيتامين د"  الذي يحافظ على صحة عظامك.

7. منحك الطاقة


الفطر غني بفيتامينات ب و حمض الفوليك و الثيامين وجميعها مكملات غذائية  تساعد الجسم على الاستفادة من الطاقة من الطعام الذي نستهلكه وإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

المشروم مضادات الأكسدة الفطر الشيخوخة عظام الطاقة health

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