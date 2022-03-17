رسميا.. الكشف عن هونشي H5 السيدان الفاخرة المدمجة الجديدة كليا

طرحت هونشي الصينية للصناعة السيارات الفاخرة ، مؤخرا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة صور لأول مرة لسيارة هونشي H5 الجديدة كلياً قبل أن يتم الكشف عنها على أرض الواقع في معرض بكين للسيارات الشهر المقبل .

هونشي H5

وظهرت السيارة الصينية هونشي H5 الجديدة كلياً ، بمظهر السيدان الجديدة مختلفة تماماً عن سابقتها وتشارك الكثير من تصميمها مع سيارة هونشي H9الأكبر حجماً .

هونشي H5

ويؤكد خبراء السيارات العالميين ، ان السيارة هونشي H5 الجديدة كلياً يتم تسويقها على أنها المنافس الأمثل لمرسيدس بنز إي كلاس، وأودي A6وبي ام دبليو الفئة الخامسة.

هونشي H5

و تقول شركة هونشي أن H5ستنطلق بشكل مبدئي بمحرك بأربعة أسطوانات سعة 2.0 لتر توربو، كما تم إضافة محرك هجين سعة 1.5 لتر إلى تشكيلة محركات السيارة، ونتوقع أن نسمع المزيد عنها عند تدشينها على أرض الواقع في بكين.

هونشي H5

وظهرت السيارة الجديدة بشبك جديد مع شرائط عمودية مطلية بالكروم وشعار الشركة المعروف باسم العلم الأحمر الذي يسير على غطاء المحرك، وفي مكان آخر، تم تجهيز السيارة بتصميم مصباح أمامي منفصل، وتضم السيارة مصابيح أمامية ليد نهارية، ويتم وضع المصابيح الأمامية على المصد الأمامي في الأسفل.

هونشي H5

وحصلت على تصميم جديد كلياً في الجزء الخلفي، ويشبه التصميم H9الأكبر، وعلى سبيل المثال، تتميز السيارة بمصابيح ليد أنيقة متصلة بشريط إضاءة واضح، كما ظهرت صورة مسربة للمقصورة على الإنترنت، وتكشف عن تغييرات جذرية عن الجيل السابق لـ H5.

هونشي H5

تتميز المقصورة بشاشة نظام ترفيهي عالية التقنية تم دمجها بدقة في لوحة القيادة، كما زودت هونشي السيدان بأجهزة قياس رقمية وعجلة قيادة ثلاثية الأضلاع تستخدم أزرار حساسة للمس، وتشتمل القطع الداخلية الأخرى على ناقل حركة صغير نسبياً، وجلود حمراء للمقاعد والكونسول الوسطي وألواح الأبواب ولوحة القيادة، بالإضافة إلى فتحات التهوية المعدنية.