توزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بقرى الحسنة بشمال سيناء

تفقد اللواء اسامه احمد عفش رئيس مدينة الحسنة ، شمال سيناء، قرية الجدي بمركز ومدينة الحسنه للإشراف علي عملية توزيع المواد الغذائية المقدمه من جمعية البر والتقوى المصريه لتوزيعها علي المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا بمركز ومدينة الحسنة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، للنهوض بالأسر الأولي بالرعاية والاكثر إحتياجا، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم لرفع المعاناه عن كاهلهم وتحقيق حياه كريمه لهم ٠

قري المركز

و أكد رئيس المدينة، أن عملية التوزيع سوف تشمل جميع قري المركز والمدينة بالكامل ، وذلك بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي من خلال عمل كشوف بأسماء الأسر المستحقه لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحفاظا علي حقوقهم.