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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرض وزيارة بحثية لوفد ياباني إلى مدرسة في كفر الشيخ.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتفاعل بين المعلمين والطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بإبشان، ونجاح الزيارة البحثية لوفد ياباني بمشاركة وفد من 3 مدارس من عدد من المحافظات، مثمناً أيضاً افتتاح التربية والتعليم للمعارض المنتجة لتشجيع الطلاب على المشاركة.

وشهدت المدرسة اليابانية بإبشان زيارة بحثية لمجموعة من الخبراء اليابانيين ومسئول التوكاتسو والدعم التعليمي بوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، والدكتور عادل حجاج، مدير إدارة بيلا، ومصباح عسكر، مسئول المدرسة المصرية اليابانية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتورة ولاء الدري مديرة المدرسة.  

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وشارك في الزيارة البحثية وفد من 3 مدارس يابانية، " المحلة-سمنود- ميت غمر" ومسئول وحدة التطوير والمسئول الأكاديمي بوحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة ، وأشاد محمد عبدالله، وكيل الوزارة بالجهد المبذول بالمدرسة ، مثنياً على سير العملية التعليمية وتطبيق أنشطة التوكاتسو داخل المدرسة.

كما افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، معرض المدرسة المنتجة لمدارس الادارة التعليمية غرب كفر الشيخ، بمجمع هدى شعراوي للتعليم الأساسي وذلك ضمن أنشطة وفعاليات المدارس المنتجة على مستوى المديرية.

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام بالمديرية، وهالة النواصرة مدير الإدارة، وإيهاب الليبيشى، وكيل الإدارة، ولفيف من القيادات التعليمية بالمديرية والإدارة والتوجيهات الفنية وعدد من مديري مدارس الإدارة  المشاركة في تنظيم المعرض.

وأكد محمد عبدالله، وكيل تعليم بكفر الشيخ، أن المعرض يهدف إلى المساهمة في ربط المدرسة بالبيئة المحيطة وجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، بالإضافة إلى خدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلي بما يساهم في تكوين شخصية الطلاب وإعداد جيل من رجال الأعمال، مشيراً إلى أن المعرض يتضمن عرض أجود منتجات الطلاب المشاركين في كافة أنواع المشروعات الإنتاجية، والخدمية، والتسويقية، لبعض مدارس الادارة لشهر رمضان المعظم، وعيد الأم.

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