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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: الأسئلة المقالية تمكن الطالب من إظهار قدراته التعبيرية وتقيس فهمه

طلاب ثانوية
طلاب ثانوية

أكد الدكتور الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الطالب في الثانوية العامة الجديدة يذاكر من أجل المعرفة والتعلم وليس الدرجات والمجموع، كما هو الأمر فى الثانوية التقليدية، ولذلك فإن الأسئلة المقالية فى الامتحانات الجديدة ستقيس الفهم.

وقد عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استيائه الشديد من انشغال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بسؤال “هل امتحانات الثانوية العامة 2022 سيكون بها أسئلة مقالية أم لا؟”.

وقال وزير التربية والتعليم: “أنا لو طالب اتكسف اسأل السؤال ده، لأن ببساطة التعليم مش كده خالص”.

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وقال الدكتور حسن شحاتة، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه مع قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في قرار وجود أسئلة مقالية داخل اختبارات الثانوية العامة، وإصرار الوزارة على عدم جعل جميع الأسئلة اختيارا من متعدد لأن الامتحان يعد ميزانا لقياس الدرجة التحصيلية لطالب الثانوية العامة، والأسئلة المقالية تمكن الطالب من إظهار قدراته التعبيرية في سياق فهمه للمادة التعليمية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الجميع الآن يهتمون بالامتحانات فقط ولا يهتمون بقيمة التعليم، مشيرا إلى أن رجوع نوعية الأسئلة المقالية وموضوع التعبير إلى امتحانات الثانوية العامة هي جزء هام جدًا لتقييم الطلاب والطالبات.

وأضاف الخبير التربوي، أن امتحانات الثانوية العامة الجديدة هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقية لدى الطلاب وتقييمهم، وبالتالى يجب على الطالب الابتعاد عن الحفظ حتى يستطيع الإجابة عن الأسئلة، وتابع: “الأسئلة ستكون سهلة للطالب الذى فهم المنهج”.

مميزات الأسئلة المقالية

وصرح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بأن هناك العديد من الميزات الخاصة بالأسئلة المقالية، ومن أهمها ما يأتي:

تساعد الأسئلة المقالية الطالب على تنظيم إجابته بالطريقة التي يريدها، وبالشكل الذي يريده، وتتيح له إمكانية اختيار الأفكار التي يراها تصلح للإجابة .

تساهم في توظيف الطالب لمعرفته الطريقة الصحيحة لإيجاد الحلول للمشكلات التي تعترضه.

تتيح للطالب الفرصة للتعبيرعن الإجابة بأسلوبه التعبيري الخاص، مما يساعد المدرس في معرفة مستوى الطالب الثقافي، وبالتالي تقييمه بالطريقة الصحيحة .

يكون عدد هذه الأسئلة محدوداً، ولا يتجاوز الخمسة الأسئلة إلا في حالات قليلة.

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