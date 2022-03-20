محافظ الإسكندرية: قطاع النقل البحرى بمصر يشهد طفرة هائلة

قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إن قطاع النقل البحرى بمصر يشهد طفرة هائلة لمنافسة كبار دول العالم من خلال التطوير الذي تشهده جميع الموانئ البحرية المصرية باستخدامها أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة لتعظيم الاستفادة منها.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 11" الذي ينظمه معهد تدريب الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، علي مدار ثلاثة أيام بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة النقل البحري.

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وأضاف اللواء محمد الشريف أن قناة السويس أصبحت قادرة على استقبال جميع السفن الموجودة بالعالم بفضل التطوير الذى شهدته.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات الذي يحظي هذا العام بحضور عربي ودولي كبير كما يشارك فيه عدد كبير من رؤساء الهيئات والموانئ وأساتذة الجامعات والمتخصصين.

من جانبه، قال محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، في كلمته بالمؤتمر إن محافظة مطروح، باعتبارها إحدى أهم المحافظات الحدودية في مصر، شهدت تطوراً ملحوظاً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال المشروعات القومية الحالية، على أرض مطروح، كمدينة العلمين الجديدة، وميناء جرجوب التجارى بالنجيلة، وتطوير منفذ السلوم البرى، مع إقامة منطقة لوجيستية، وشبكات الطرق الداخلية والسريعة، وغيرها من المشروعات فى كافة المجالات والقطاعات لخدمة أهالى مطروح.