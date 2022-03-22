عماد النحاس: مهمتي مع الاتحاد متوسطة الصعوبة والبداية مع الأهلى قاسية

كشف عماد النحاس المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري أن مهمته مع زعيم الثغر متوسطة الصعوبة موضحا أن الدورى زاد قوة واثارة في أخر موسمين.



وأضاف النحاس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "جدول مبارياتنا صعب للغاية لأن مهمتى تبدأ بمواجهة الأهلي وهو حظ سىء لكن قدرنا أن نعمل بكل جهد".



وواصل النحاس: "كل شىء سيأتي نتاج الجهد، وجماهير الاتحاد داعمة للفريق، وأتمنى مساندة الإعلام لنا في الفترة المقبلة".



وأتم تصريحاته: "مفاوضاتي مع الاتحاد لم تستغرق وقت، وأشكر مجلس الإدارة على الثقة الكبيرة في قدراتي، وبدأنا العمل من أول لحظة للتحضير للفترة المقبلة، وأشكر أيضا الجهاز الفني السابق بقيادة التوأم".