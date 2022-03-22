عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً عبر تطبيق "زووم" مع ممثلين عن الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الروسية، للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة أبنائنا بالخارج والاطمئنان على سلامتهم.

شارك في اللقاء السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وبالتنسيق مع عبد الرحمن وليد، ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي" في روسيا.

في مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين في اللقاء من الطلبة، واستمعت لما يواجهونه من تحديات، خاصة في مسألة التحويلات المالية وسحب النقود عن طريق بطاقات الائتمان، إلى جانب أزمة سداد المصروفات الدراسية أو مصروفات تجديد جوازات السفر، وذلك بسبب الموقف الراهن وتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية.

في السياق نفسه، أعلنت وزيرة الهجرة طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين في روسيا استجابة لمطالب شباب الدارسين، وبالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب هؤلاء الطلاب.

وأوضحت الوزيرة أن الاستمارة تضم جميع تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والجامعة التي يدرس بها والمدينة التي يقيم فيها في روسيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها في الاستمارة، حيث إنه سيتم نشرها على منصات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي"، وهي متاحة الآن عبر رابط التسجيل التالي:

‏https://forms.gle/Zzrh4fBZJZYSmg8v9

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن التواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية، وأن الحفاظ على حياة الطلبة المصريين سواء في روسيا أو أوكرانيا له الأولوية القصوى، مشيرة إلى متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث جميع البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا في ضوء تطورات الأحداث الجارية.

وفي ختام اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة كل الشكر والتقدير إلى كل الطلبة المصريين في المدن الروسية، وإلى الشاب عبد الرحمن وليد، ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في روسيا، على كل جهده المبذول في الوقت الراهن وتواصله وتحركاته لتلبية احتياجات الطلبة، وتوفيره قائمة بالبنوك الروسية المتاح فيها تقديم الخدمات المصرفية.