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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق بشونة للخردة في الغربية

إخماد نيران حريق
إخماد نيران حريق بشونه الخرده والبلاستيك والأخشاب في حملات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بشونه الخرده والبلاستيك والأخشاب بنطاق شركة غزل المحلة .

 

وتم الدفع بسيارة مطافىء والسيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث .

الغربية: تحصين 96 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع


كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باندلاع حريق داخل شركة غزل المحلة بدائرة مركز طنطا .

الغربية: تحصين 96 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع


وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم إخماد نيران حريق بشونه المصنع دون وقوع إصابات أو ضحايا .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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