إخماد حريق بشونة للخردة في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق هائل إندلعت نيرانه بشونه الخرده والبلاستيك والأخشاب بنطاق شركة غزل المحلة .

وتم الدفع بسيارة مطافىء والسيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده باندلاع حريق داخل شركة غزل المحلة بدائرة مركز طنطا .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم إخماد نيران حريق بشونه المصنع دون وقوع إصابات أو ضحايا .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.