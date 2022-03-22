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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للخماسي الحديث.. أميرة قنديل تتصدر ترتيب منافسات المجموعة الثانية

تصفيات السيدات ببطولة
تصفيات السيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث

تصدرت المصرية أميرة قنديل جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات السيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية خلال الفترة من 22 مارس الجاري وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته ، وذلك بمجموع نقاط مسابقتي السلاح والسباحة برصيد 523 نقطة.

 
وحققت المصرية أميرة قنديل المركز الثالث في منافسات مسابقة السباحة للسيدات بالمجموعة الثانية منذ قليل بـ 273 نقطة بزمن دقيقتين و18 ثانية و69 جزءا من الثانية.


وحلت الفرنسية ايلودي كلوفيل في المركز الأول بـ 283 نقطة بزمن دقيقتين و13 ثانية و52 جزء من الثانية وجاءت التركية ايبك اخسين في المركز الثاني ب273 نقطة وبزمن دقيقتين و18 ثانية و52 جزء من الثانية.


وتضم المجموعة الثانية السداسي المصري "أميرة قنديل ، وحبيبة رمضان ، هانيا أبو بكر ، جني عطية ، مايا محمد ، جني الجندي ".
وجاءت  نتائج باقي المصريات المشاركات في المسابقة كالتالي : 
-حبيبة رمضان المركز الـ 16 بزمن 2:27:39 دقيقة بـ256 نقطة 
- جني عطية المركز الـ22 بزمن 2:33:32 دقيقة بـ 244 نقطة 
-هانيا أبو بكر المركز الـ 23 بزمن 2:33:98 دقيقة بـ 243 نقطة 
-جني الجندي المركز الـ 25 بزمن 2:36:43 دقيقة بـ 238 نقطة 
-مايا محمد المركز الـ 26 بزمن 2:38:65 دقيقة بـ 233 نقطة 
ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني "رؤوف حسام" و"ياسر حفني" المستشار الفني ومحلل الأداء.

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أميرة قنديل كأس العالم للخماسى الحديث مصر الجامعة الأمريكية السلاح السباحة

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