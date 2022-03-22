كأس العالم للخماسي الحديث .. 5 مصريات يتأهلن لنصف النهائي

أسفرت منافسات تصفيات السيدات لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث عن تأهل 5 لاعبات مصريات للدور قبل النهائي من البطولة التي تستضيفها ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري.

وانطلقت المنافسات صباح الثلاثاء بتصفيات السيدات، وتم تقسيم اللاعبات المشاركات إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 27 لاعبة، فيما اشتملت المجموعة الثانية على 26 لاعبة.

واستطاعت خمس لاعبات مصريات التأهل إلى الدور نصف النهائي الذي يضم أفضل 15 لاعبة من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 6 لاعبات في الترتيب العام.

وتأهلت "أميرة قنديل" التي تصدرت ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 1057 نقطة، بعد حصولها على 250 نقطة في مسابقة السلاح، و273 نقطة في السباحة و534 نقطة في سباق (ليزر - رن)، لتتأهل للدور نصف النهائي، كما تأهل من نفس المجموعة زينة عامر بعد أن حققت 1023 نقطة.

وتأهل من المجموعة الأولى كل من: "ملك إسماعيل" بالترتيب الرابع للمجموعة الأولى من التصفيات برصيد 1052 نقطة، وزميلتها "سلمى عبد المقصود" بالمركز الحادي عشر وحققت 1049 نقطة، وصعدت "هايدي عادل" للدور نصف النهائي عقب التواجد في المركز ال 14 برصيد 1042 نقطة، ليكتمل الخماسي المصري بالدور قبل النهائي.

ومثل المنتخب المصري اللاعبات "هايدي عادل، نورين بولس، سلمي أيمن، مايا محمد، أميرة قنديل، ملك خالد، هانيا أبو بكر، أريچ سرحان، زينة عامر، جنة وليد، جنا عطية، حبيبة رمضان".

وتنص لائحة البطولة على وصول 15 لاعبة من كل مجموعة للدور نصف النهائي، على أن يتم اختيار عدد 6 لاعبات من المجموعتين ليصل عدد لاعبات الدور نصف النهائي إلى 36 لاعبة.

ويقام الدور قبل النهائي للسيدات يوم الخميس الموافق 24 مارس الحالي، حيث سيتم تقسيم اللاعبات إلى مجموعتين، على أن تضم كل مجموعة 18 لاعبة، وستقام منافسات السلاح للمجموعة الأولى لاحتساب النقاط الإضافية عند الساعة الحادية عشر صباحا ثم مسابقة السباحة لنفس المجموعة عند الساعة 11.30 صباحا وتختتم المجموعة منافستها بسباق (ليزر – رن) في الثانية عشر ظهراً.

وتبدأ المجموعة الثانية مسابقتها عند الساعة الثالثة مساء بمنافسات السلاح لاحتساب النقاط الإضافية، ثم السباحة عند الساعة 3.30 مساء وأخيرا مسابقة (ليزر – رن) مع الساعة الرابعة مساء.

يذكر أن تصفيات الرجال ستنطلق صباح الغد، حيث تبدأ تصفيات المجموعة الأولى في العاشرة صباحا بمسابقة السباحة ويتبعها السلاح عند الثانية عشر ظهرا ومسابقة (ليزر – رن) في الثالثة ونصف عصرا، وتقام مسابقة السلاح للمجموعة الثانية في التاسعة صباحا، ومنافسات السباحة الساعة 12.30 ظهرا وتختتم مسابقات المجموعة الثانية بسباق (ليزر – رن) الساعة 02.30 عصرا.