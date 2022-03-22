بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

قالت وزارة التجارة الهندية إن الهند تجري محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى مصر بينما تجري مناقشات مع دول مثل الصين وتركيا والصين وإيران لبدء الشحنات الصادرة من السلعة.

وحسب "بيزنس ستاندرد" الهندية، وقالت الوزارة إن صادرات الهند من القمح ارتفعت إلى 1.74 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى يناير 2021-2022 مقابل 340.17 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي 2019-2020، بلغت قيمة صادرات القمح 61.84 مليون دولار، والتي ارتفعت إلى 549.67 مليون دولار في 2020-2021.

وأوضحت وزارة التجارة في الهند أيضا أن هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة (APEDA) نظمت مؤخرا اجتماعا لأصحاب المصلحة الرئيسيين في سلسلة القيمة لتعزيز الصادرات إلى تلك البلدان التي لديها إمكانات شحن ضخمة في أعقاب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت الوزارة:"في الاجتماع، أكدت السكك الحديدية توفير ما يكفي لتلبية أي طلب فوري على نقل القمح الإضافي. كما طلب من سلطات الموانئ زيادة المحطات المخصصة إلى جانب حاويات مخصصة للقمح منفصلة في الموانئ".

وتصدر الهند من القمح بشكل رئيسي إلى البلدان المجاورة، حيث تستحوذ بنجلاديش على أكبر حصة تزيد عن 54 في المائة من حيث الحجم والقيمة في الفترة 2020-2021. وقد دخلت أسواق جديدة للقمح مثل اليمن وأفغانستان وقطر وإندونيسيا.

وكانت الدول العشر الأولى المستوردة للقمح الهندي في 2020-2021 هي بنجلاديش ونيبال والإمارات العربية المتحدة وسريلانكا واليمن وأفغانستان وقطر وإندونيسيا وعمان وماليزيا.

وقال رئيس "أبيدا":"نحن نعطي دفعة لبناء البنية التحتية في سلسلة القيمة لإعطاء دفعة لصادرات الحبوب بالتعاون مع حكومات الولايات وأصحاب المصلحة الآخرين مثل المصدرين ومنظمات منتجي المزارعين والناقلين وما إلى ذلك".

وتمثل الهند أقل من 1 في المائة من صادرات القمح العالمية. ومع ذلك، ارتفعت حصتها من 0.14 في المائة في عام 2016 إلى 0.54 في المائة في عام 2020. وتعد الهند ثاني أكبر منتج للقمح بحصة تبلغ حوالي 14.14 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2020.

وتنتج الهند نحو 107.59 مليون طن من القمح سنويا بينما يذهب جزء كبير منه للاستهلاك المحلي. والولايات الرئيسية التي تزرع القمح في الهند هي أوتار براديش والبنجاب وهاريانا وماديا براديش وراجستان وبيهار وجوجارات.

وتابعت الوزارة:"يلعب سعر الوحدة للقمح دورا مهما في التجارة الدولية. وفي حين ارتفع سعر تصدير الوحدة من القمح بالنسبة لجميع البلدان في السنوات الخمس الماضية، فإن سعر تصدير الوحدة في الهند أعلى قليلا من سعر تصدير البلدان الأخرى. هذا أحد العوامل التي تؤثر سلبا على صادرات القمح من الهند".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من أجل ضمان شهادة الجودة السلسة للمنتجات التي سيتم تصديرها ، اعترفت "أبيدا" بـ220 مختبرا في جميع أنحاء الهند لتقديم خدمات الاختبار لمجموعة واسعة من المنتجات والمصدرين.