رسميًا.. ناسا تعلن وجود 5000 كوكب صالح للحياة خارج النظام الشمسي

في يناير 1992 ، غيّر جُسمان كَوْنِيان مجرتنا إلى الأبد، ولأول مرة كان لدينا دليل ملموس على وجود كواكب خارج المجموعة الشمسية، أو كواكب خارجية تدور حول نجم غريب حيث كان عالمان صخريان ، يدوران حول نجم على بُعد 2300 سنة ضوئية.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، الآن وبعد أكثر من 30 عامًا بقليل، تزايد هذا الرقم، إذ شهد 21 مارس علامة بارزة لتأكيد وجود أكثر من 5000 كوكب صالح للحياة خارج المجموعة الشمسية.

وتم توثيق 5500 من الكواكب الخارجية في أرشيف ناسا للكواكب الخارجية ولكل منها خصائصه الفريدة، ظهر كل واحد من هذه الكواكب الخارجية في بحث تمت مراجعته من قبل العلماء، وتمت ملاحظته باستخدام تقنيات كشف متعددة أو طرق تحليل.

وتم رصد الكواكب والعوالم بأدوات جديدة، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي تم إطلاقه مؤخرًا، وتلسكوب نانسي جريس الروماني القادم .

وتقول عالمة الفلك جيسي كريستيانسن من معهد ناسا لعلوم الكواكب الخارجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: “إنه ليس مجرد رقم.. كل واحد منهم هو عالم جديد ، كوكب جديد تمامًا.. أنا متحمسة لكل واحد لأننا لا نعرف أي شيء عنها”.

قصة أول عالمين

أول عالمين تم تأكيدهما، اكتشفهما علماء الفلك ألكساندر فولشزان وديل فريل ، كانا كواكب خارجية بحجم 4.3 و 3.9 مرة من كتلة الأرض، تدور حول نجم ميت يعرف باسم "النجم النابض"، والذي يرسل نبضات أو نبضات من موجات الراديو على النطاقات الزمنية بالميلي ثانية.

تم اكتشاف كوكب ثالث خارج المجموعة الشمسية ، أصغر بكثير بمقدار 0.02 مرة من كتلة الأرض ، وهو يدور حول النجم ، الذي سمي حينها “ ليش”، في عام 1994. وقد تم تسمية الكواكب الخارجية باسم Poltergeist ، و Phobetor ، و Draugr ، على التوالي.

اقترح الاكتشاف أن المجرة ممتلئة بالكثير من الأجسام، ومن بينها النجوم النابضة ، والنجوم النيوترونية، والنوى الميتة للنجوم الضخمة التي طردت معظم كتلتها ، ثم انهارت تحت تأثير جاذبيتها.