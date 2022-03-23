المستشار الإعلامي للاتحاد السنغالي: حظوظ مصر أكبر في التأهل.. وعلينا الحذر

يرى أليو جولوكو المستشار الإعلامي للاتحاد السنغالي لكرة القدم، أن منتخب مصر حظه أكبر في التأهل للمونديال خلال مواجهة بلاده نظرا للتاريخ الكبير للفراعنة وقوة عناصرهم



وقال جولوكو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كل لاعبي منتخب السنغال جاهزين دون أي إصابات، ومستعدون لمواجهة مصر".



وأضاف: "مصر منتخب قوي جدا وصاحب تاريخ كبير في إفريقيا فهو الأكثر تتويجا بكأس إفريقيا، وهو المرشح صاحب الحظ الأكبر في التأهل، ولذلك علينا الحذر من مواجهتهم".

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين مصر والسنغال، يوم 29 مارس، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب ديامنيديو بالعاصمة السنغالية داكار.

وتعد مواجهة السنغال “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام أسود التيرانجا بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتشهد مباراة مصر والسنغال، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني مهاجم السنغال.