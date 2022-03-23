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رئيس التحرير
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رياضة

أحمد علي: أصبحت على بُعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة

صدى البلد

كشف أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، أنه أصبح على بعد 7 أهداف من أن يصبح اللاعب العاشر في قائمة نادي المائة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد علي، خلال مداخلة على قناة "أون تايم سبورتس 1": "أصبحت على بعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة".

وأضاف: "أسجل أكثر من 10 أهداف في كل موسم، ومع عودة الدوري؛ سأسعى لتسجيل المزيد من الأهداف وأرى أنني قادر على الوصول للهدف الـ100 هذا الموسم".

وأكد: "لا أفكر في دخول نادي المائة ولا يشغل تركيزي، لكنها تبقى شيئا مهما، فقط أسعى لتسجيل الأهداف وأريد ترك بصمة في الدوري المصري".

وعن إهداره ركلة جزاء أمام الزمالك في الموسم الماضي، أكد أحمد علي: "تعجبت من اتهام البعض لي بتعمد إهدارها أمام فريقي السابق لكن هذا غير صحيح، سجلت في الزمالك من قبل، وأرغب في تسجيل أهداف بالتأكيد".

وأتم صاحب الـ35 عاما قائلا: "أتمنى أن أساهم في ابتعاد المقاولون عن منطقة الهبوط في الدوري".

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