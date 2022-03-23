الرباع محمد إيهاب: تحويل ميداليتي من برونزية لفضية قرار رسمي وتعويض من الله

في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016

قال الرباع العالمي محمد إيهاب، إن محكمة التحكيم الرياضية أعلنت أمس الثلاثاء، إيجابية عينة الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف ما يعني حصوله على منشطات، الأمر الذي ترتب عليه سحب الميدالية الفضية منه.

وأضاف إيهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه سعيد بتحويل ميداليته الذي حصل عليها في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 من برونزية إلى فضية.

وأكد الرباع العالمي محمد إيهاب أن تحويل ميداليته من برونزية إلى فضية قرارًا رسميًا، مؤكدًا أنه يعتبر هذا الأمر تعويض من الله -عز وجل- بعد حرمانه من المشاركة بأولمبياد طوكيو.

وتحولت الميدالية الفضية في وزن 77 كجم، للرباع المصري محمد إيهاب، الذي كان قد حصد الميدالية البرونزية في ذلك الوزن.

وكتب «إيهاب» عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله.. سبحانه العدل الذى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات.. تضيع أولمبياد طوكيو بلا سبب فيأتى الله بفضيه أولمبياد الريو بلا طلب.. أعلنت اليوم محكمة التحكيم الرياضية إيقاف الرباع الكازاخستاني نجات رحيموف، الذي فاز بذهبية وزن 77 كيلوجرامًا في أولمبياد ريو 2016، ثماني سنوات بسبب المنشطات وسيتم تجريده من ميداليته".