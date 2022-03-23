فاروق جعفر: الجماهير تهول من قوة السنغال.. ومباراة الذهاب ستكون أصعب على منتخب مصر

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مباراة السنغال ستكون صعبة للغاية، ولكن الجماهير تهول من قوة الخصم، مشيرا إلى أن مصر قادرة على الصعود إلى كأس العالم في قطر 2022.

وقال فاروق، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "يجب على كيروش ألا يدفع بكل قوته منذ بداية المباراة، وأن يضع بعض الكروت على دكة البدلاء للدفع بها خلال الشوط الثاني".

وتابع نجم منتخب مصر السابق: "تلك المباريات تحتاج للخبرات من جانب اللاعبين والجهاز الفني، وأتمنى ألا ينال منتخب مصر هدفا أمام السنغال في القاهرة".

وأضاف فاروق جعفر: "مباراة الذهاب ستكون أصعب على منتخب من مباراة الإياب في السنغال".

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين مصر والسنغال، يوم 29 مارس، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب ديامنيديو بالعاصمة السنغالية داكار.

وتعد مواجهة السنغال “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام أسود التيرانجا بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتشهد مباراة مصر والسنغال، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني مهاجم السنغال.