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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موسيماني يرفض الراحة ويكلف محللي الأداء بتجهيز ملف كامل عن الهلال السوداني

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، طلب من محللي أداء الفريق إعداد تقرير مفصل عن فريق الهلال السوداني المقرر مواجهته يوم 2 أبريل المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتابع شبانة: "كلف المدير الفني ثنائي محللي الأداء بتجهيز مباريات الهلال في المجموعة واخر مباراتين في الدوري السوداني من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف للمنافس".


وواصل شبانة: "رفض موسيماني تأجيل للتقارير الفنية عن الهلال من أجل دراسة الخصم والتركيز في الثغرات من أجل تخطي تلك العقبة بجانب علاج الأخطاء المتكررة من لاعبي الفريق والتي ظهرت امام صن داونز والمريخ السوداني مؤخرا".


وأتم تصريحاته: "يطمح المدير الفني في الفوز علي الهلال السوداني لتأكيد صعوده للدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا ومصالحة الجماهير الغاضبة من الهزائم أمام صن داونز".

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