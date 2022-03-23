ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

تخضع اشتراطات البناء في القرى إلى القانون رقم 119 لسنة 2008، خاصة وأن الحكومة لم تنته حتى الآن من مشروع قانون البناء الجديد، حيث وضع القانون عدد من الاشتراطات والأوراق للبناء في القرى والتي جاءت كالآتي:

اشتراطات البناء في القرى

ويشترط للحصول على ترخيص للبناء في القرى -وفقا لقانون البناء- الآتي:

1- عقد صحة توقيع

2- أن تكون قطعة الأرض المطلوب البناء عليها داخل الحيز العمراني

3- الحصول على ترخيص بناء من المجلس القروي

4- الحصول على رخصة تعلية أو توسعة لو البناء قائم بالفعل

5- معاينة موقع البناء سواء كان منزل قائم بالفعل أو قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية

أما الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص البناء فهي كالتالي:

1- رسوم "كروكي" بين الموقع والطرق المؤدية إلى الأرض أو المبنى موقع من مهندس نقابي

2- صورة بطاقة الرقم القومي للراغب في البناء

3- عقد ملكية

4- إيصال الدال على سداد الرسوم

ويكون إصدار الترخيص للأرض الفضاء أو للمباني كتعلية أو أكثر حسب عرض الشارع ويختلف عرض الشارع من قرية لمدينة، و شرط أساسي أن تكون الأرض الفضاء أو المبنى المراد تعليته داخل الحيز العمراني.