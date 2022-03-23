مستقبل الإعلام الرقمي في عصر الميتافيرس.. ندوة بـ طفولة عين شمس

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان " مستقبل الإعلام الرقمي في عصر الميتافيرس ومتطلبات الأمن القومي في الجمهورية الجديدة"، تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،ا.دهشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لتنمية المجتمع وشئون البيئة،ا.د هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة ،وبإشراف وتنظيم ا.د زكريا إبراهيم الدسوقى رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال

حاضر بالندوة د. محمد حبيب خبير الإعلام السياسى والدولى و رئيس التحرير برنامج الحياة اليوم



وتناولت الندوة أهمية الإعلام الرقمى وعصر المعلومات والفرق بين العمل الأكاديمى وإحتياجات سوق العمل وأهمية الربط بينهما وأهمية مرعاة البعد الأمنى ومتطلبات الأمن القومى فى الجمهورية الجديدة.



كما قامت ا.د. هويدا الجبالي عميد الكليه بتكريم د محمد حبيب وذلك تعبيراً عن تقدير الكليه ،ا.د زكريا الدسوقي رئيس قسم الاعلام لسيادته وشكره علي الجهد المبذول و الندوه الاعلاميه المتميزه .

واختتمت الندوة بالأجابة على استفسارات الحضور و طلاب قسم الإعلام وثقافة الأطفال.