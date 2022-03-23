بنات عبد الرحمن كامل العدد في مهرجان الفيلم العربي بأمريكا

حصل الفيلم الروائي بنات عبد الرحمن ، للمخرج زيد أبو حمدان، على عرض كامل عدد ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، وذلك بحضور المخرج زيد أبو حمدان وبطلة الفيلم فرح بسيسو ، بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، كما شهد العرض تفاعلاً كبيراً من جانب الجمهور مع أحداث الفيلم من البداية وحتى النهاية.

بنات عبد الرحمن ، هم أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة ، بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ، ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي ومحمد الجيزاوي ومحمد بكري، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وLagoonie Film Production ، وArab Media Network، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ومؤخراً شارك الفيلم في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية، كما حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث نال جائزة الجمهور.

حصل بنات عبد الرحمن على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، منحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي. كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.