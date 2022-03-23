بعد التوجه لطرح سندات ساموراي..هذه خطة الحكومة للاستثمارات غير المباشرة بـ26 مليار دولار

تستهدف وزارة المالية قبل انقضاء العام المالي الجاري و مع قدوم العام المالي الجديد، طرح سندات دولية تبلغ قيمتها 26 مليار دولار.



كشفت مصادر رسمية مطلعة بالوزارة لـ صدي البلد، عن أن عمليات طرح السندات الدولية ستكون منوعة وتتراوح بين طروحات تقليدية بعملات كالدولار واليورو والين الياباني، بالإضافة لطروحات غير تقليدية تتمثل في السندات الخضراء والتي تحقق استدامة للاقتصاد.



ونقلت وكالة بلومبرج الإخبارية اعتزام وزارة المالية صباح الغد، البدء في طرح سندات ساموراي بنصف مليار دولار، في بورصة طوكيو.



طرح وزارة المالية لسندات بعملة الين الياباني يستهدف مخاطبة السوق الأسيوي لما له باع كبير في الاستثمار في أدوات الدين المحلية، إذ يعني الطرح الوصول للأسواق الدولية الكبيرة وتحقيق مكاسب منها في ظل حالة الركود الاقتصادي للأسواق الدولية والناشئة بفعل تداعيات فيروس كورونا و الأزمة الروسية الأوكرانية.



قالت المصادر إن وزارة المالية منذ فترات كبيرة تستهدف مخاطبة الأسواق الأوروبية والأسيوية مستغلة ما تتمتع به طروحات أدوات الدين " السندات المحلية" من ثقة وإقبال كبير من المستثمرين.



أشارت المصادر إلي أن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة خلال الشهرين الماضيين، عزز مكانة السوق المصري للقيام بطروحات تصل لـ 26 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، ومن قبلها طرح أول سندات خضراء بـ 750 مليون دولار كأول طرح علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.