بـ تخفيضات 60%.. الداخلية تواصل مبادرة كلنا واحد | والمواطنون يشكرون السيسي

واصلت وزارة الداخلية ، فعاليات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتوفير السلع بأسعار مخفضة ، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

يأتي ذلك وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الاستراتيجية ضمن فعاليات المبادرة التي انطلقت منتصف الشهر الجاري بتخفيضات تصل لـ 60 %.

ووجه عدد من المواطنين رسائل الشكر للرئيس السيسي على توفير السلع بأسعار مخفضة في ظل الأزمة العالمية التي تواجهها الدولة .

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية و ضبط قضايا حجب السلع و البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى ، وتتمكن خلال ٢٤ ساعة من ضبط (١٥٤) قضية تموينية بمضبوطات قرابة (٢٥٤) طن مواد غذائية وغير غذائية.



وفى مجال حجب السلع الإستراتيجية تم ضبط أكثر من (٨٥) طن سلع غذائية وغير غذائية ( دقيق ، زيت طعام ، سكر ، أرز ، مكرونة ، أعلاف) .



أما فى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من (١١) طن دقيق مدعم ، سكر ، أرز ، أسمدة.



بينما فى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط ما يقرب من (١٥٧) طن سلع غذائية و (٣٠١٥٧) لتر مواد بترولية .