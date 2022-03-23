حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

حسمت الفنانة حلا شيحة الجدل حول حقيقة خلعها للحجاب بعدما نشرت صورة تجمعها بوالدتها دون ارتدائها للحجاب، وعرض فيلمها “أثيل”، وظهورها بدون الحجاب أيضًا.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية ستورى بتطبيق انستجرام «الحجاب شرف يارب أنا بحاول وربنا يتقبل» ردًا على أحد متابعيها حول ارتدائها للحجاب”.

من ناحية أخرى قال سعد المتولي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن الفنان طارق الشيخ حالته الصحية مستقرة حاليا بعدما أصيب بجلطة نقل إثرها إلى المستشفى بحدائق الأهرام صباح اليوم، وتم اتخاذ الإجراء اللازمة لسلامته.

وأكد سعد المتولي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن الحالة الصحية للفنان طارق الشيخ تخطت مرحلة الخطر، وخرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته التنفسية وسيعود إلى منزله غدا.

ونشر المطرب الشعبي طارق الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك صورة له من المستشفى، وعلق علي الصورة قائلا: جمهوري الحبيب أرجو الدعاء بالشفاء العاجل .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو .