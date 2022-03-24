نادية عمارة: درست المقارنة في الحديث السني والشيعي

قالت الدكتورة نادية عمارة: إن من أهم المقولات للعلماء "نصف العلم لا أعرف " وهي تخصصها في الماجستير "التفسير الموضوعي للشيخ محمد متولي الشعراوي شعبة دراسات إسلامية "؛ و طلبت من الشيخ الشعراوي بالدعاء فدعا لها ولقبها بالدكتورة وهي مازالت طالبة .

أضافت نادية عمارة خلال لقائها على قناة "سي بي سي " في برنامج" معكم "مع الإعلامية مني الشاذلي ؛ أنها درست المقارنة في تفسير الحديث الشيعي والسني على تدرج المدارس التفسيرية من الطبري وحتى الإمام محمد عبده .

أوضحت نادية عمارة أنها أعلنت أكثر من مرة بعدم إلقاء فتاوى معينه على الهواء ؛ لأن الفتوى رسالة وفي دار الإفتاء هناك لجان الفتوى في مساءل مثل الطلاق والجلوس مع الزوج والزوجة ويأخذون بالمذاهب التي تيسر فهذا التحقيق لايتيسر على الهواء .

أشارت نادية عمارة إلى أن شيخها محمد مصطفى ضبش وكأن إمام وخطيب مسجد سيدي بشر وتلقت العلم على يده وكان يرفض فتاوى الطلاق ويحيلها إلى دار الإفتاء .



