"البنتاجون": روسيا أطلقت أكثر من 1200 صاروخ منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

أكد مسئول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن القوات الروسية أطلقت أكثر من 1200 صاروخ منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال المسئول، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية لا تزال على بعد 20 كيلومتر شمال غرب كييف، ولا تحاول التقدم تجاه المدينة بل تأخذ مواقع دفاعية، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية استطاعت دفع القوات الروسية إلى الخلف شرق كييف.

ومن جانبه، أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيناقش مع قادة الناتو نشر قوات في دول الجناح الشرقي للحلف، مضيفا أنه لا قرار حاليا لنشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، وأن الولايات المتحدة تدعم الإنفاق الدفاعي في أوروبا.

جدير بالذكر أنه تنطلق اليوم في (بروكسل) قمتان دوليتان، أولهما قمة استثنائية لحلف شمال الأطلسي، مكرسة للحرب الروسية على أوكرانيا، تليها قمة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمخاطبة دول شمال حلف الأطلسي.