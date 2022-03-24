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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطالباً بمثوله أمام الجنائية.. جونسون يبحث منع بوتين من استخدام احتياطي الذهب

بوريس جونسون
بوريس جونسون

طالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن "الأخير تجاوز الخط الأحمر وسنزيد مع حلفائنا الضغوط عليه".

وقال جونسون مع راديو "إل بي سي"، إنه سيبحث إجراءات لمنع بوتين من استخدام احتياطي الذهب الروسي، مضيفا أنه على تواصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستمرار وسيلتقيه قريبًا.

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وأضاف: "كلما زاد الضغط الذي نمارسه الآن على بوتين، لا سيما على أشياء مثل الذهب، كلما تمكنا من تقصير الحرب وإنهائها".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، جدد التأكيد أن الناتو لن يرسل قوات لأوكرانيا، محذرا من العواقب الوخيمة لاستخدام السلاح الكيماوي في البلاد.

وحسب قناة "العربية"، قال ستولتنبرج، في كلمة له اليوم، الخميس، إن الناتو لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مؤكدا أنه يعمل لضمان عدم توسع الصراع في أوكرانيا للدول المجاورة.

وأوضح أن الناتو دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع، داعيا الصين للتنديد بالهجوم الروسي.

وأشار إلى أن الناتو سينشر 4 مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة في الجهة الشرقية للحلف، كما سيدرس زيادة الاستثمارات في الدفاع.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الخميس في استعراض للوحدة عبر الأطلسي بعد شهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وينضم بايدن إلى الحلفاء الغربيين في اجتماع خاص لقادة حلف شمال الأطلسي وقمة لمجموعة السبع وقمة قادة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول كيفية دعم الشعب الأوكراني وكيفية زيادة معاقبة روسيا والتغييرات طويلة الأجل اللازمة لضمان أمن أوروبا.

ومن المقرر أيضًا أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على قرار يطالب روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا فورًا.

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