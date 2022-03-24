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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قطار يُنهي حياة تلميذ في المنشاة بسوهاج

قطار
قطار

لقي تلميذ في نهاية العقد الأول من العُمر، مصرعه دهسًا؛ إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة،  يفيد بورود بلاغًا من شرطة السكة الحديد، مفاده اصطدام قطار بتلميذ، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، بدائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور الطفل “كيرلس شكري - 9 سنوات - تلميذ”، شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، اصطدم به قطار؛ ما نتج عنه وفاته في الحال.

وبسؤال والده المدعو “شكري. ن. ا - 39 عامًا - نجار - ويقيم بذات الناحية”، أفاد بمضمون
ما تقدم، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج تلميذ قطار شريط السكه الحديد المنشاة

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