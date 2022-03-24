الرئيس السيسي: أكاديمية الشرطة صرح عظيم لحماية بلدنا .. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لأسر طلبة كلية الشرطة، قائلا: "أوجه لكم الشكر جميعا لكل الأسر لأنكم تفضلتم علينا وقدمتم أولادكم لأن يكونوا موجودين معنا في صرح عظيم من صروح الحماية لبلدنا".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة له أثناء تفقد مقر أكاديمية الشرطة: "أكاديمية الشرطة صرح عظيم، ووزارة الداخلية تقوم بدور كبير وهو ما ظهر بشكل واضح خلال السنوات الماضية"، متابعا: "محتاجين ولاد وبنات مصر يكونوا موجودين ويساهموا في حماية مصر من أي شر".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "لن أنسى أو أوجه تحية وتقدير واحترام وإعزاز لكل أسرة شهيد أو مصاب من أسر مصر".



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم زيـــــــارة تفقديـة لمقـر أكاديميـة الشـرطة، حيث كـان فـي استقباله محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة".



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرص على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبناءه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العـروض بالكليـة، حيث ألقـى كلمـة لتهنئـة الطلبـة علـى الالتحاق بالكليـة ونيـل شـرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.