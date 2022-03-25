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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل إلى 25 ألف جنيه.. زيادة في أسعار جاك JS4 موديل 2022

زيادة في اسعار جاك JS4
زيادة في اسعار جاك JS4 موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وقدرت الزيادة الاخيرة لهذه النسخة بقيمة قدرها 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات.

جاك JS4 موديل 2022 

ترتكز السيارة جاك JS4 موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2620 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4410 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1660 مم، مع 1800 مم للعرض، بينما تظهر السيارة بصابيح نحيفة ذات ملامح حادة، وجنوط رياضية يبلغ 17 بوصة.

جاك JS4 موديل 2022 

وتضم السيارة جاك JS4 موديل 2022 مقود حركة متعدد الوظائف، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وفتحة سقف، ومكيف هواء، وقفل مركزي، و 4 نوافذ كهربائية التحكم، ومرايات جانبية كهربائية ايضا، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف مدعومة بكاميرا خلفية.

جاك JS4 موديل 2022 

وتصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS4 موديل 2022 إلى 170 كم/ساعة، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج قوة 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكي الحركة CVT تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

جاك JS4 موديل 2022 

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها  334.900 ألف جنيه بدلًا من 309.900 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك جاك JS4 موديل 2022 بقيمة قدرها  364.900 ألف جنيه بدلًا من 339.900 ألف جنيه.

جاك JS4 بسبب انقطاع الكهرباء موديل 2022 جاك JS4 موديل 2022

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