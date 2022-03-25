تعرف على الأسعار الجديدة لـ أوبل كروس لاند 2022 .. صور

ارتفعت اسعار السيارة اوبل كروس لاند 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 25 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

اوبل كروس لاند موديل 2022

مواصفات السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022

تأتي السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 بأبعاد هيكلية بلغت 4211 مم، وبعرض يبلغ 1765 مم، و 1605 مم للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية تتسع إلى 410 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 16 و 17 بوصة.

اوبل كروس لاند موديل 2022

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات.

اوبل كروس لاند موديل 2022

وتستمد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

اوبل كروس لاند موديل 2022

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى أوتوماتيك Elegance اوبل كروس لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 374.990 ألف جنيه بدلاً من 349.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك Highline اوبل كروس لاند موديل 2022 بقيمة قدرها 404.990 ألف جنيه بدلاً من 379.990 ألف جنيه.