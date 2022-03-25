مؤسس ويكيليس يتزوج داخل سجن شديد الحراسة في بريطانيا.. فيديو

تزوج جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس"، داخل سجن شديد الحراسة.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى جوليان أسانج، محتجز في سجن بيلمارش جنوب شرق لندن عقد قرانه على صديقته ستيلا موريس، في حفل صغير حضره بعض المهنئين والضيوف .

الرجل البالغ من العمر 50 عاما محتجز منذ عام 2019، بتهمة الكشف عن السجلات العسكرية الأمريكية السرية وكان قبلها متحصنا داخل سفارة الإكوادور في لندن لمدة 7 سنوات.

خلال تلك الفترة أنجب أسانج طفلين من موريس، المحامية التي تصغره بأكثر من 10 سنوات.

رفض جوليان أسانج، مؤخرا منحة الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية، على قرار تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.