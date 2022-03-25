رونالدو يحتفل بتأهل البرتغال إلى نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم



احتفل كريستيانو رونالدو بتأهل المنتخب البرتغالي الى نهائي الملحق المؤهل الى كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم امس على ملعب " الدراجاو ".

وكتب رونالدو عبر حسابه علي انستجرام" لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو هدفنا العظيم ، نحو كأس العالم 2022. لم نفز بشيء ، ولم يتحقق شيء. علينا أن نواصل العمل بطريقة جادة ومركزة ، مع احترام الخصم ولكننا نؤمن دائمًا بقدراتنا. البرتغال القوة! اذهب إلى قطر! 🇵🇹".



وسجل المنتخب البرتغالي هدف التقدم عن طريق أوتافيو في الدقيقة 15 مستغلاً تسديدة من سيلفا ارتطمت في القائم قبل أن يتابعها في الشباك.

وفي الدقيقة 42 سجل دييجو جوتا هدف ثاني لصالح المنتخب البرتغالي بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها جوتا برأسية في الشباك ببراعة.

وفي الدقيقة 65 سجل بوراك يلماز هدف تقليص الفارق لصالح تركيا، قبل أن يهدر يلماز ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وسجل المنتخب البرتغالي هدف ثالث عن طريق ماتيوس نونيز في الدقيقة 90+4، على أن يواجه المنتخب البرتغالي في النهائي منتخب مقدونيا الشمالية للوصول لكأس العالم بقطر 2022.





