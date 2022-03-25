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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة لرفع مستوى الوعي والمسئولية

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، إن طلاب كلية الشرطة محظوظين بمقابلة الرئيس السيسي أكثر من مرة في العام الواحد.


وأضاف "بشير عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشرطة تعد واحدة من أحد أهم ركائز المنظومة الأمنية في الدولة، والرئيس السيسي الآن يخوض معركة تحت مسمى "الوعي"، من خلال تواجده المستمر بين أبناء منظومة الشرطة.

 

واسترسل: تواجد الرئيس السيسي داخل أكاديمية الشرطة وحديثه مع الطلاب يساهم بشكل كبير على رفع مستوى الوعي، من خلال التحاور والمناقشة التي تتم بينهم وبين الرئيس السيسي.

 

وأوضح أن الرئيس السيسي يساهم في تكوين الوعي لدى رجال الشرطة، من خلال حديثه معهم ومناقشتهم في الأوضاع العالمية، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسي بمثابة دفعة قوية للطلاب.


وفيما يخص اتصال الرئيس الأوكراني بالرئيس السيسي، أشار إلى أن الرئيس الأوكراني تحدث مع أهم الزعماء على مستوى العالم، ولذلك تواصل مع الرئيس السيسي، لإدراكه مدى أهمية الدولة المصرية وثقلها.
 

الرئيس السيسي اكاديمية الشرطة مقر أكاديمية الشرطة الرئيس الأوكراني اخبار التوك شو

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