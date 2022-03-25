الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر تستقبل زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى جميع الأوساط الجماهيرية بمختلف مراحلها العمرية ونظراً لأهمية التواصل مع النشء وإستكمالاً للتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإستقبال طلاب وتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة بالمواقع الشرطية للتعرف على الدور الذى يقوم به رجل الشرطة.