الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن تقلبات جوية متوقعة مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب ليبيا بينما تبقي الأجواء معتدلة نسبيا على باقي المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلي (60) كم /س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19-24) مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الغد على أغلب المناطق.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى منخفضة حيث تتراوح مابين(14- 20) مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة إلي قوية قد تصل سرعتها إلي (60) كم /س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20-24) مْ وتسجل على غات و غدامس (30) مْ , وتسجل ارتفاع يوم الغد .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20- 23) مْ.