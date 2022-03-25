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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث بشأن تشريح جثة عامل عثر عليه مقتولا في فندق بالغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الغردقة، ندب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة عامل عثر عليه مقتولا باستراحة الموظفين بفندق بالغردقة، وذلك لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية وتكليف المباحث بإجراء التحريات اللازمة وسماع أقوال شهود الواقعة.

وتكثف أجهزة الأمن في البحر الأحمر، من جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على جثة عامل في العقد الرابع من عمره، يعمل بأحد الفنادق، عثر عليه مقتولا بالاستراحة الخاصة بموظفي الفندق بمنطقة الوفاء بالغردقة، وذلك للقبض على المتهم في الواقعة وكشف الملابسات في الجريمة

كانت أجهزة الأمن  بالبحر الأحمر، تلقت إخطارا بمقتل عامل في العقد الرابع من العمر ويعمل بقسم المطبخ بأحد فنادق الغردقة، حيث عثر على جثته باستراحة الموظفين الخاصة بالفندق بمنطقة الوفاء، وأخطرت أجهزة الأمن بالواقعة، وانتقلت النيابة لمعاينة الجثة ومكان الحادث، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المجني عليه يعمل بأحد الفنادق ويقيم بسكن الموظفين، وعُثر عليه مصابًا بضربة في الرأس وان مشاجرة نشبت بينه وبين عامل اخر بالفندق داخل استراحة الموظفين وان المتهم فر من مكان الواقعة.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض وملابسات الحادث والقبض على المتهم في ارتكاب الحادث

الغردقة البحر الأحمر نيابة الغردقة مستشفي الموظفين الأمن الطبيب

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