أخبار التوك شو.. الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. التلفزيون الصيني: موجة شرسة لـ كورونا تقلق الجميع.. فيديو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها:

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع بدأ في مصر وهو معروف بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن على مدار هذا الأسبوع نشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، واليوم سيكون الأخير في انخفاضات درجات الحرارة، وستتلاشى فرص الأمطار غدا، وستعاود الشبورة المائية الظهور في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى : "سنشهد تحسنا نسبيا اليوم، مقارنة بما كان الوضع عليه بالأمس، وهناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، لكن مازالت درجات الحرارة منخفضة وأقل من المعدلات الطبيعية لها بنحو 7 إلى 8 درجات، والطقس في فترة النهار سيكون مائلا للبرودة على شمال البلاد ودافئا على جنوب البلاد".



التلفزيون الصيني: موجة شرسة لـ كورونا تقلق الجميع.. فيديو

علق عبد العزيز سلام الكاتب الصحفي بالتلفزيون الصيني، إن هناك قفزة كبيرة لـ انتشار فيروس كورونا فى الصين، موضحًا أن الصين تواجه موجة شرسة لكورونا منذ منتصف شهر مارس وحتى اليوم.



وأضاف عبد العزيز سلام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، أن الزيادة بالإصابات مستمرة فى الصين، وأن الإصابات كبيرة بعكس حجم الإصابات فى العام الماضي، فالإصابات الآن أعلى وأكثر.



ولفت إلى أن منطقة شنجهاي، تشهد إصابات كبيرة، وأن متحور أوميكرون، يبدوا أنه أحدث ثغرة فى سياسة التعامل مع فيروس كورونا، والأعداد الآن كبيرة.



أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-3-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-3-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1135 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 995 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 852 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 7960 جنيها.

توقعات الجماهير لـ مباراة منتخب مصر والسنغال.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، ورحمة خالد، تقرير من الشارع المصري، رصد توقعات الجماهير لـ مباراة المنتخب الوطنى اليوم أمام السنغال.

وقال أحد المواطنين إن مصر ستفوز وسنصل لـ كأس العالم، وأوضح آخر أن منتخب السنغال قوي ولكن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز".

كما قالت فتاة خلال التقرير: "مصر ستفوز وقلوبنا مع الفريق، من أجل اسعادنا جميعًا".

معارض أهلا رمضان تواصل تقديم السلع بأسعار مخفضة.. فيديو





عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرا عن معارض "أهلا رمضان"، وآراء الجمهور في توافر السلع الرمضانية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن مصر تستورد ١٠٠ مليون برميل بترول في السنة، ومطالبين الآن باستيراد ١٢ مليار دولار شهريا، لذلك يجب أن نرشد الاستهلاك من جميع المواطنين.

ارتفاع طفيف..تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 25- 3 -2022 في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 - 3 - 2022

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 12

الإسماعيلية 17 9

الدقهلية 17 9

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 25- 3- 2022



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية dmc، اليوم الجمعة 25- 3 -2022، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.42 جنيه للبيع، و18.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 20.24 جنيه للبيع و20.13 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.13 جنيه للبيع و24.17 جنيه للشراء.

منع سماعة الموبايل والشواحن.. نصائح للجماهير المصرية قبل لقاء السنغال





قال العميد محمود القاضي رئيس عمليات الشركة الأفريقية المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال، إنه متفائل بـ مباراة اليوم، ويتمنى أن يحسم المنتخب الوطني الأمر والصعود لـ كأس العالم من المباراة الأولى التى ستقام اليوم بـ ستاد القاهرة، فى تمام الساعة التاسعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هناك تجهيز، وتأمين لـ المباراة، وهناك تعاون كبير مع الجمهور.

توشكى: القمح الحالي الأعلى جودة وإنتاجية الفدان تصل لـ3 أطنان.. فيديو





أكد المهندس هيثم فوزي رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكى، أنه من المتوقع زيادة إنتاجية فدان القمح هذا القمح، مشيرًا إلى أنه جاري التوسع في إنشاء الصوامع لتخزين محصول القمح، حيث يتم الاستعانة بمراكز البحوث ومعامل الأراضي الزراعية، بهدف الوصول لأفضل المحاصيل والإنتاجية.

وقال المهندس هيثم فوزي رئيس فرع المحاصيل في مزرعة توشكى، في حلقة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه تم البدء في الاستصلاح بشرق العوينات، وتم التوسع في الفرافرة، على ماسحة 10 آلاف فدان، ووصلنا لمزرعة توشكى بمساحة ضخمة وإنتاجية الفدان الواحد تصل لـ3 أطنان، في المساحة المزروعة، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات جارية للتوسع في المساحة الجارية.