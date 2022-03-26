حبس عصابة النصب على أصحاب الشركات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس، تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى النصب على أصحاب الشركات الخاصة بموجب شيكات بنكية "مزورة".

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على أصحاب الشركات الخاصة بموجب شيكات بنكية "مزورة".

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحبة شركة للتوريدات العمومية - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالها من خلال قيام بعض الأشخاص بإيهامها بكونهم مسئولى إحدى شركات البترول، وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بضائع من الشركة الخاصة بها بموجب شيك بنكى مزور.

توصلت جهود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيلاً عصابياً مكون من 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإستيلاء على بضائع الشركات من خلال قيام أحدهم بتزوير شيكات بنكية منسوبة لإحدى شركات البترول، وتسليم تلك الشيكات لاثنين من أفراد التشكيل ليقوموا باستقطاب الضحايا بزعم أنهما مندوبا تلك الشركة، طالبين منهم كميات من البضائع ويقومان باستلام تلك البضائع من المجنى عليهم وتسليمهم الشيكات المزورة بقيمتها ثم يتولى أحدهم تصريفها وبيعها فى السوق السوداء مُنتحلين أسماء وهمية، وتمكنوا بموجب ذلك الأسلوب الإجرامى من الاستيلاء على بضائع من الشركة المشار إليها الخاصة بالمبلغة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقـروا بارتكابـ الواقعة على النحو المشار إليه.