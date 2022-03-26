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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

قطار
قطار

في حادثة تحبس الأنفاس، قام ضابط أمن في السكك الحديدية الهندية بإلقاء نفسه على القضبان من أجل إنقاذ شاب مراهق حاول الانتحار أمام قطار مسرع.

 

كان القطار قادمًا من محطة سكة حديد فيتهالوادي الهندية في منطقة ثين، حيث كان ضابط الأمن هريشيكيش ماني البالغ من العمر 35 عامًا يقوم بعمله ولكنه استدار في الوقت المناسب ليتفاجئ بشاب يحاول الانتحار أمام القطار.

 

فكر الضابط بسرعة وحاول الإمساك بالشاب وردعه عن الانتحار، واستمر في دفعه بعيدًا عن القضبان قبل 3 ثوانٍ من مرور القطار.

 

وبالفعل تمكن الضابط من إنقاذ الشاب المراهق وإنقاذه من الموت المحقق بالدهس أسفل عجلات القطار المسرع.

 

قال «فيجاي داركار» مساعد مفوض شرطة جي آر بي: "لم يفكر ضابط الأمن في حياته، وألقى بـ نفسه على القضبان، حيث قام بدفع الصبي بعيدًا عن القطار، وإعادته إلى رصيف المحطة".

 

وبحسب ما ورد نقلت الشرطة الشاب إلى مركز شرطة كاليان وقدمت له النصح بالإضافة إلى الاتصال بوالديه للمساعدة في فهم الموقف.

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