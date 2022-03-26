ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على فنزويلا بثلاثية في تصفيات المونديال

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لابوموبونيرا"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



سجل نيكولاس جونزاليس هدف منتخب الأرجنتين في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد متابعته لتمريرة عرضية أرسلها زميله رودريجو دى بول في غفلة من دفاعات منتخب فنزويلا وأضاف آنخيل دى ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 79 وسجل ميسي ثالث أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 82.

ودخل منتخب الأرجنتين المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب التصفيات اللاتينية برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 مباريات وعدم تلقي أية خسائر حتى الآن وتسجيل 23 هدفاً وتلقي 7 فقط.

جاء تشكيل منتخب راقصو التانجو علي النحو التالي:

حراسة المرمى: أرماني.



الدفاع: مولينا ، بيزيلا ، اوتميندى ، تاجليافيكو.



الوسط: دى بول ، باريديس، اليستير.



الهجوم: ميسي ، كوريا ، جونزاليس.

كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن الاثنين الماضي أن لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي في بوينس آيرس ثم يحل ضيفا على منتخب الإكوادور بعدها بثلاثة أيام وتأهل المنتخب الأرجنتيني بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

كان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ماريو كمبس، أعرب عن سعادته بظهوره عبر برنامج السادسة على شاشة قناة النادي الأهلي.



وأكد كمبس، عند سؤاله عن ذكرياته مع لقب كأس العالم، الذي حققه المنتخب الأرجنتيني عام 1978، أن تحقيق منتخب التانجو لهذا اللقب كان صعبا للغاية، وأنه ليس من السهل أن تكون قادرا على تحقيق بطولة بحجم كأس العالم وأنت تنافس المنتخبات الأقوى في العالم، مؤكدا أيضا أن الأرجنتين كانت قريبة من حصد لقب 2014 في البرازيل أمام المنتخب الألماني في المباراة النهائية.



وبسؤاله عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال كمبس "أتمنى أن يستطيع ميسي تحقيق لقب كأس العالم مع الأرجنتين قبل اعتزاله، كما أتمنى أن أراه بنفس مستواه الذي كان عليه في برشلونة بعد انتقاله للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي".



وواصل كمبس كلامه عن ميسي قائلا، إن المشاكل التي حدثت بين ميسي وإدارة نادي برشلونة هي التي كانت سببا في رحيله لصفوف الفريق الباريسي..



وواصل كمبس حديثه عن منتخب الأرجنتين، وأكد أن التانجو يمتلك قائمة طويلة من اللاعبين ولا يمكن الاعتماد على لاعب بعينه، وأن المدير الفني ليونيل سكالوني يمتلك فريق لديه القدرة على المنافسة على كأس العالم المقبلة 2022.



كما أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أن منتخب بلاده استفاد بشكل كبير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة وأن هذا الأمر يؤثر بشكل إيجابي على المنتخب في البطولات..



وعند سؤال كمبس عن موقعه من تدريب المنتخب الأرجنتيني قال:" م يخطر ببالي أن أتولى تدريب منتخب الأرجنتين ولا أبحث عن هذا الأمر، ولا أرغب في تدريب منتخب الأرجنتين"، وواصل:" أعتقد أن سيميوني لا يفضل تدريب المنتخب الأرجنتيني أيضا لرغبته التواجد الدائم بجانب اللاعبين بشكل يومي".



وبالانتقال للحديث عن بعض نجوم منتخب الأرجنتيني مثل ديبالا، أكد كمبس أن باولو ديبالا لاعب كبير واستثنائي وقضى سنوات عديدة في الدوري الإيطالي، ويمتلك من الخبرات الطويلة ما يؤهله أن يكون متواجدا بشكل دائم في صفوفه..



وختم كمبس كلامه قائلا:" المقارنات في كرة القدم صعبة وأنا سعيد بما قدمته في الملاعب، لا أقارن نفسي بأحد في الوقت الحالي، وإذا كان هناك لاعبا يشبهني في الملاعب فأنا لا أعرفه".