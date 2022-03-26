عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على فنزويلا بثلاثية في تصفيات المونديال

ميسي
ميسي

تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب فنزويلا بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "لابوموبونيرا"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.


سجل نيكولاس جونزاليس هدف منتخب الأرجنتين في الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد متابعته لتمريرة عرضية أرسلها زميله رودريجو دى بول في غفلة من دفاعات منتخب فنزويلا وأضاف آنخيل دى ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 79 وسجل ميسي ثالث أهداف منتخب بلاده في الدقيقة 82.

 

ودخل منتخب الأرجنتين المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب التصفيات اللاتينية برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 مباريات وعدم تلقي أية خسائر حتى الآن وتسجيل 23 هدفاً وتلقي 7 فقط.

 

جاء تشكيل منتخب راقصو التانجو علي النحو التالي:

 

حراسة المرمى: أرماني.
 

الدفاع: مولينا ، بيزيلا ، اوتميندى ، تاجليافيكو.
 

الوسط: دى بول ، باريديس، اليستير.
 

الهجوم: ميسي ، كوريا ، جونزاليس.

 

كان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلن الاثنين الماضي أن لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الإيطالي سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

 

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي في بوينس آيرس ثم يحل ضيفا على منتخب الإكوادور بعدها بثلاثة أيام وتأهل المنتخب الأرجنتيني بالفعل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

 

الأسطورة الأرجنتينية 

 

كان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ماريو كمبس، أعرب عن سعادته بظهوره عبر برنامج السادسة على شاشة قناة النادي الأهلي.


وأكد كمبس، عند سؤاله عن ذكرياته مع لقب كأس العالم، الذي حققه المنتخب الأرجنتيني عام 1978، أن تحقيق منتخب التانجو لهذا اللقب كان صعبا للغاية، وأنه ليس من السهل أن تكون قادرا على تحقيق بطولة بحجم كأس العالم وأنت تنافس المنتخبات الأقوى في العالم، مؤكدا أيضا أن الأرجنتين كانت قريبة من حصد لقب 2014 في البرازيل أمام المنتخب الألماني في المباراة النهائية.


وبسؤاله عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال كمبس "أتمنى أن يستطيع ميسي تحقيق لقب كأس العالم مع الأرجنتين قبل اعتزاله، كما أتمنى أن أراه بنفس مستواه الذي كان عليه في برشلونة بعد انتقاله للعب في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي".


وواصل كمبس كلامه عن ميسي قائلا، إن المشاكل التي حدثت بين ميسي وإدارة نادي برشلونة هي التي كانت سببا في رحيله لصفوف  الفريق الباريسي..


وواصل كمبس حديثه عن منتخب الأرجنتين، وأكد أن التانجو يمتلك قائمة طويلة من اللاعبين ولا يمكن الاعتماد على لاعب بعينه، وأن المدير الفني ليونيل سكالوني يمتلك فريق لديه القدرة على المنافسة على كأس العالم المقبلة 2022.


كما أكد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية أن منتخب بلاده استفاد بشكل كبير من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة وأن هذا الأمر يؤثر بشكل إيجابي على المنتخب في البطولات..


وعند سؤال كمبس عن موقعه من تدريب المنتخب الأرجنتيني قال:" م يخطر ببالي أن أتولى تدريب منتخب الأرجنتين ولا أبحث عن هذا الأمر، ولا أرغب في تدريب منتخب الأرجنتين"، وواصل:" أعتقد أن سيميوني لا يفضل تدريب المنتخب الأرجنتيني أيضا لرغبته التواجد الدائم بجانب اللاعبين بشكل يومي".


وبالانتقال للحديث عن بعض نجوم منتخب الأرجنتيني مثل ديبالا، أكد كمبس أن باولو ديبالا لاعب كبير واستثنائي وقضى سنوات عديدة في الدوري الإيطالي، ويمتلك من الخبرات الطويلة ما يؤهله أن يكون متواجدا بشكل دائم في صفوفه..


وختم كمبس كلامه قائلا:" المقارنات في كرة القدم صعبة وأنا سعيد بما قدمته في الملاعب، لا أقارن نفسي بأحد في الوقت الحالي، وإذا كان هناك لاعبا يشبهني في الملاعب فأنا لا أعرفه".

 

منتخب فنزويلا تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ميسي أنخيل دي ماريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

موضوعات متعلقة

منتخب الأرجنتين يتقدم على فنزويلا بهدف في الشوط الأول بتصفيات المونديال

ليونيل ميسي يقود هجوم الأرجنتين أمام فنزويلا بتصفيات المونديال

ترشيحاتنا

موعد سفر وبرنامج منتخب مصر في داكار قبل إياب السنغال

أمير المصري يكشف سر السلسلة التي يرتديها .. ويؤكد: منتدى الشباب عظمة

منتخب مصر يستدعي رامي ربيعة لـ إياب مصر والسنغال

صلاح يعني كل شيء.. كاف: هل يستطيع الفراعنة التمسك بالتقدم على السنغال؟

ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على فنزويلا بثلاثية في تصفيات المونديال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

خشب لا تحتاج لكهرباء.. رجل يصنع أغرب مشاية رياضية في المنزل| فيديو

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ