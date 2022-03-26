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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

كلب
كلب

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة هجوم كلب مسعور على صاحبته البالغة من العمر 25 عامًا داخل مصعد في كولومبيا.

 

كانت صاحبة الكلب تربط رباط حذائها في شقتها بـ منطقة برادوس في كوكوتا بـ كولومبيا عندما هاجمها كلبها المسعور فجأة دون سبب، وفقًا لوكالة الأخبار المحلية La Opinion.

 

تُظهر اللقطات المصورة السيدة وهي تسحب نفسها إلى المصعد بينما يواصل الكلب البالغ من العمر 4 سنوات مهاجمتها وهو يطبق فكيه على ذراعها.

 

في محاولة للتخلص من قبضة كلبها القوية، حاولت الزحف إلى الباب والخروج إلى الردهة على أمل أن يساعدها أحد الجيران.

 

تمكنت المرأة في النهاية من الجلوس وبدأت في إغلاق الأزرار بيدها الملطخة بالدماء، بعدما زحفت على ظهرها إلى داخل المصعد وضغطت بطريقة ما على زر الطابق الأول.

 

أشار الرائد «أرلي دافيلا» من شرطة العاصمة كوكوتا إلى أن الكلب توقف عن مهاجمتها بعد وصوله إلى الطابق الأول.

 

في نهاية المطاف، تم إنقاذ المرأة من قبل أحد أقاربها وتم نقلها بسرعة إلى المستشفى لأنها أصيبت بجروح خطيرة في أجزاء مختلفة من جسدها، وخاصة أصابعها.

هجوم كلب كلب مسعور اعتداء طريق امراة المستشفى كولومبيا اخبار المنوعات

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