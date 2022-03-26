عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على إهانة بايدن الجديدة في حق بوتين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، على أن إهانات الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين تزيد من تضييق فرصة تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، وذلك بعد سماعه شهادات عدد من اللاجئين الأوكران المتواجدين في بولندا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية إن بوتين "جزار"، وإنه غير متأكد ما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها في أوكرانيا.

وفي تصريحات سابقة، كرر الرئيس الأمريكي وصفه لبوتين بأنه "مجرم حرب" ويستوفي جميع شروط هذا الوصف.

وقال بايدن على هامش لقائه بالرئيس البولندي أندريه دودا "نرى الجرائم التي يقودها مجرم حرب في أوكرانيا".

وأضاف أن "ما فعلته روسيا في أوكرانيا من تدمير ليس "فيلم خيال علمي إنه حقيقة"، مؤكدا أنه على المجتمع الإنساني أن يلعب دورا أساسيا في مساعدة اللاجئين.

كانت روسيا انتقدت تصريحات الريئس الأمريكي، وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن تصريحات بايدن أمر غير مقبول، وخطاب لا يغتفر.

وأوضح أن بوتين شخصية دولية حكيمة ومثقفة وهذا ما يمنعه من أن يرد على التصريحات غير المقبولة لنظيره الأمريكي جو بايدن.

وأشار متحدث الكرملين إلى أن تصريح بايدن بشأن الرئيس الروسي غير مقبول، مؤكدا أنه لا يحق لرئيس دولة قصفت عدة دول أخرى التصريح بمثل هذه الكلمات.

على جانب آخر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطأ أثناء الإدلاء بتصريحات حول أوكرانيا، حيث خاطب عسكريين أمريكيين، متحدثًا عن آخر تطورات الحرب، قائلًا "سترون عندما ستكونون هناك".

وقال بايدن مخاطبًا جنوده على الحدود البولندية الأوكرانية "سترون عندما تكونون هناك.. وبعضكم كان هناك، نساءً وشبابا يقفون في منتصف الطريق وأمام الدبابة الملعونة، يقولون لن نغادر".

وزلة لسان بايدن توحي بأنه سيرسل جنودا إلى داخل أوكرانيا، التي تشهد حربا مع الجيش الروسي، رغم أن الإدارة الأمريكية أكدت أنها لن تتدخل عسكريا في أوكرانيا لأنها خطوة تهدد باندلاع الحرب العالمية الثالثة.

ودفعت تصريحات الرئيس الأمريكي البيت الأبيض لتصحيح الخطأ، والتأكيد أن موقف إدارة بايدن بخصوص عدم نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا لا يزال ثابتا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة "فوكس نيوز": الأمريكية "أكد الرئيس بوضوح أننا لن نرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.. ولم يطرأ أي تغييرات في هذا الموقف".

وأجرى بايدن الذي يزور بولندا، محادثات مع نظيره البولندي أندريه دودا في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وشهدا إقامة احتفالية قبل محادثات ثنائية.

الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين روسيا الرئاسة الروسية الرئيس البولندي أندريه دودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

بسبب الأهلي.. تغريم موسيماني 500 ألف دولار لصالح صن داونز.. تفاصيل

سقط في بئر عمقها 72 مترًا.. مصرع طفل إماراتى فى مدينة العين

عقل أداره شيطانه.. جنايات المنصورة تؤيد حكم الإعدام على المتهم بقتل زوج شقيقته حرقا

مد أجل الحكم على مرتضى منصور في اتهامه بسب "الخطيب وحافظ"

زلة لسان «بايدن» قد تشعل الحرب.. والبيت الأبيض يتدخل لإنقاذ الموقف

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

موضوعات متعلقة

البحرين.. برنامج تطوير الرعاية الصحية يحقق تغطية شاملة

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات ضد معاقل الحوثي بالحديدة

سقط في بئر عمقها 72 مترًا.. مصرع طفل إماراتى فى مدينة العين

117 سائحا بلغاريا يصلون الأردن

مهلة 3 ساعات للحوثيين.. "دعم الشرعية" يحبط هجوما إرهابيا جديدا على ناقلات النفط

وزير الخارجية الإيراني: نرحب بتطبيع العلاقات مع السعودية

استطلاع رأي: نصف الأردنيين غير راضين عن حياتهم

مسؤولان بشركة الطيران الأفغانية: حكومة طالبان منعت نساء من السفر الجوي

ترشيحاتنا

الزراعة تشجع مزارعي الفيوم على توريد القمح

الرئيس الأوكراني: القوات الروسية دمرت 90 % من مباني ماريوبول

مؤسسة أبو العينين تُكرم الأمهات المثاليات بالجيزة.. وتمنح الهدايا للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة

اتحاد الكرة يحفز لاعبي المنتخب بعد الفوز على السنغال في لقاء الذهاب

هاني شاكر ينعي رجائي عطية: كان فارساً نبيلاً ومناضلاً جليلاً

الداخلية خلال أسبوع .. ضبط 349 عنصرا شديد الخطورة و9 آلاف قضية تموينية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

فيديو

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

بكاء أصالة وإليسا تحمل الورد.. أجواء مبهجة في حفل زفاف شام الذهبي

تفاصيل عودة إنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية.. فيديو جراف

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ