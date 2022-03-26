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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً لشهر رمضان.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضاً للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المعرض الرابع لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، للمنطقة الشمالية العسكرية تحت شعار "معا لمحاربة الغلاء"، الذي يضم كل السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة  بأحد الهناجر غرب مدينة كفر الشيخ، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

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جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد،  وعماد حبيب ، وكيل وزارة التموين، والعقيد علاء جاويش، المشرف على منافذ قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بمحافظة كفر الشيخ.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه في إطار توجهات الدولة بكل أجهزتها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً لشهر رمضان الكريم، وجه باستغلال الهناجر غرب مدينة كفر الشيخ،  لتوفير السلع الغذائية ، على أن توفر المنطقة الشمالية السلع والياميش بأسعار مخفضة  بأحدهما، وتوفر الغرفة التجارية السلع ومستلزمات الأسرة بهنجر آخر وتوفر مديرية التموين السلع الغذائية بهنجر ثالث بأسعار مخفضة للمواطنين، لتم المعارض نوعيات أكثر من جيدة لكل المنتجات الخاصة بشهر رمضان من زيوت وسمن ومكسرات وبلح، مشيراً إلى أنه استمع لعدد من الأهالي والذين أكدوا جودة السلع، وسعرها المنخفض.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم التنسيق بين التموين والغرفة التجارية، والمنطقة الشمالية لتوفير منافذ متعددة ليجد المواطن السلع والسعر المميز، مشيراً إلى أن المواطن يستطيع المقارنة بين الأسعار بالمعرض والأسعار بالأسواق، خاصة أن ما يميز المعرض وضع لافتات الأسعار لكل صنف من السلع الغذائية سواء بقول أو ياميش رمضان، أولحوم، وأسماك بأنواعها، وتتميز بأنها أسعار تنافسية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء، وجشع البعض.

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كفر الشيخ السيسي رمضان نائب محافظ القاهرة محافظ كفر الشيخ الرئيس عبدالفتاح السيسي معرض مديرية التموين

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