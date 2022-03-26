إصابة 15 شخصا فى تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا بنها الحر بنطاق مدينة قها بمحافظة القليوبية تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى على بعد 5 كيلو متر من محطة وقود قها إتجاه مدينة بنها، ما أسفر عن إصابة 15 شخصا جرى نقلهم لمستشفى قليوب العام ومستشفى بنها التعليمى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى على طريق شبرا بنها الحر بعد محطة وقود قها بحوالي 5 كيلو متر.

انتقلت قوات الأمن لمكان البلاغ وجرى تجنيب السيارات وفتح الحركة المرورية أمام السيارات على الطريق، و الدفع بسيارات الإسعاف، و نقل 15 مصابا لمستشفى بنها التعليمى، ومستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.