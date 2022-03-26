عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مستقبل وطن» كفر الشيخ ينظم معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بمركز مطوبس .. صور

معرض مستقبل وطن
معرض مستقبل وطن

نظمت أمانة حزب “مستقبل وطن” بمحافظة كفرالشيخ معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بمركز مطوبس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة.

حزب مستقبل وطن يكرم شباب أمانة الجيزة بحضور نواب البرلمان والشيوخ.. صور

استعداداً لشهر رمضان.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضاً للسلع الغذائية بأسعار مخفضة


قالت الدكتورة فريدة عبده، أمينة الحزب بمركز مطوبس، إن المعرض يضم جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على السلع الأساسية لافتة إلى أن الأرز يباع بـ 10 جنيهات للكيلو والدقيق الفاخر بـ 9جنيهات للكيلو بالإضافة إلى أنواع التمور بأسعار مميزة وباقى انواع الياميش  والسمن والمسلي ومنتجات الألبان وجميع مستلزمات الأسرة المصرية.

أوضح إيهاب المسماري أمين التنظيم بمركز مطوبس أن عدد من قيادات وأعضاء الحزب بمركز مطوبس يتابع حركة البيع والشراء بالمعرض لتوفير احتياجات المواطنين والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

IMG-20220326-WA0094
IMG-20220326-WA0094
IMG-20220326-WA0095
IMG-20220326-WA0095
IMG-20220326-WA0093
IMG-20220326-WA0093
IMG-20220326-WA0092
IMG-20220326-WA0092
IMG-20220326-WA0090
IMG-20220326-WA0090
IMG-20220326-WA0091
IMG-20220326-WA0091
IMG-20220326-WA0089
IMG-20220326-WA0089
IMG-20220326-WA0088
IMG-20220326-WA0088
IMG-20220326-WA0086
IMG-20220326-WA0086
IMG-20220326-WA0087
IMG-20220326-WA0087
IMG-20220326-WA0085
IMG-20220326-WA0085
IMG-20220326-WA0084
IMG-20220326-WA0084
IMG-20220326-WA0082
IMG-20220326-WA0082
IMG-20220326-WA0083
IMG-20220326-WA0083
IMG-20220326-WA0080
IMG-20220326-WA0080
IMG-20220326-WA0081
IMG-20220326-WA0081
IMG-20220326-WA0078
IMG-20220326-WA0078
IMG-20220326-WA0077
IMG-20220326-WA0077
IMG-20220326-WA0079
IMG-20220326-WA0079
IMG-20220326-WA0076
IMG-20220326-WA0076
كفر الشيخ كفرالشيخ الشيوخ محافظ كفر الشيخ مستقبل وطن عبدالفتاح السيسي معرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

الصغرى 11 درجة.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط للرياح

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

عيار21 يسجل 985.. الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

الحوثيون يعلنون وقف الهجمات على السعودية لمدة 3 أيام

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

موضوعات متعلقة

استعداداً لشهر رمضان.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضاً للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ كفر الشيخ : إقامة منافذ ومعارض أهلا رمضان وحملات لضبط الأسعار

إزالة 301 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في كفر الشيخ

صحة كفر الشيخ تستعد لتطعيم 541 ألفاً ضد شلل الأطفال

استئناف حركة الملاحة البحرية في كفر الشيخ بعد توقفها لمدة 3 أيام

تكريم أسر الشهداء وحفظة القرآن بكفر الشيخ

فرحة جماهير كفر الشيخ بهدف محمد صلاح في مرمى السنغال.. فيديو

رغم برودة الجو.. إقبال على نوادي كفر الشيخ لمتابعة مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

نحتسبه عند الله شهيدا .. الخارجية تعزي في المصري المتوفى بأوكرانيا |فيديو

مصر تشارك العالم الاحتفال بساعة الأرض ٢٠٢٢ تحت شعار "نشكل كوكبنا".. صور

إصابة 15 شخصا فى تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

التموين للتجار: اعرفوا القرارات والتزموا بها علشان وقت العقوبة منشلش ذنب حد

البترول لسكان وراق العرب: لا تقلقوا من رائحة الغاز يوم الأربعاء

منتخب السويس يفوز على فيوتشر ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

فيديو

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ