«مستقبل وطن» كفر الشيخ ينظم معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بمركز مطوبس .. صور

نظمت أمانة حزب “مستقبل وطن” بمحافظة كفرالشيخ معرضاً للسلع الغذائية المخفضة بمركز مطوبس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة.



قالت الدكتورة فريدة عبده، أمينة الحزب بمركز مطوبس، إن المعرض يضم جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على السلع الأساسية لافتة إلى أن الأرز يباع بـ 10 جنيهات للكيلو والدقيق الفاخر بـ 9جنيهات للكيلو بالإضافة إلى أنواع التمور بأسعار مميزة وباقى انواع الياميش والسمن والمسلي ومنتجات الألبان وجميع مستلزمات الأسرة المصرية.

أوضح إيهاب المسماري أمين التنظيم بمركز مطوبس أن عدد من قيادات وأعضاء الحزب بمركز مطوبس يتابع حركة البيع والشراء بالمعرض لتوفير احتياجات المواطنين والتأكد من توافر جميع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة.

يأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال تنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

IMG-20220326-WA0094

IMG-20220326-WA0095

IMG-20220326-WA0093

IMG-20220326-WA0092

IMG-20220326-WA0090

IMG-20220326-WA0091

IMG-20220326-WA0089

IMG-20220326-WA0088

IMG-20220326-WA0086

IMG-20220326-WA0087

IMG-20220326-WA0085

IMG-20220326-WA0084

IMG-20220326-WA0082

IMG-20220326-WA0083

IMG-20220326-WA0080

IMG-20220326-WA0081

IMG-20220326-WA0078

IMG-20220326-WA0077

IMG-20220326-WA0079