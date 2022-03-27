دعاء حلول شهر رمضان .. احرص عليها قبل دخول الشهر المعظم

تختلف صيغ دعاء حلول شهر رمضان التي وردت في استقبال شهر رمضان وتختلف من شخص لآخر وكل له أسلوبه لأنه لم يرد نص بدعاء حلول شهر رمضان لكن هناك دعاء رؤية الهلال، وهو نص ثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس دعاء الهلال خاص برمضان فقط ولكن بكل الشهور العربية، أما دعاء حلول شهر رمضان فهي كلمات تقال ترحابا بضيف عزيز يحل علينا مرة كل عام حضوره في سعادة وبركة وعبادة وطاعة وخير، ولا يبخل على كل مسلم أن يستقبل هذا الشهر الكريم بدعاء حلول شهر رمضان.

دعاء حلول شهر رمضان

ويستحب أن نقول في دعاء حلول شهر رمضان اللهم اهله علينا بالأمن والايمان والسلامة، والاسلام والعافية، ودفع الاسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا، وسلمنا فيه، حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.



اللهم قد حضر أول يوم من شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وانزلت فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اللهم اعنا على صيامه، وتقبله منا، وتسلمه منا، وسلمه لنا في يسرٍ منك وعافية، انك على كل شيئ قدير.

اللهم بلغنا رمضان يا كريم، اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب ماحية للذنوب مفرجة للكروب.

اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد فيا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، أجاب الله لكم الدعاء وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء.

ونقول أيضا في دعاء حلول شهر رمضان اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمسارعة إلى ما تحب وترضى والعافية المجللة والرزق الواسع ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن الكريم فيه،

اللهم سلمه لنا وسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك وجنبنا فيه من سخطك ونقماتك ووفقنا فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني عفوت عمن ظلمني اللهم إني عفوت عمن أساء إليَّ، اللهم إني سامحت من اغتابني.

اللهم إني سامحت جميع المسلمين وأنا أطلب من كل شخص أخطأت في حقه أنَّ يسامحني، اللهم اني قد سامحت كل من أساء لي، اللهم ارحمني برحمتك يا كريم.

ومن الكلمات الجميلة في دعاء حلول شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين، اللهم انا لك نعبد ولك نركع ونسجد، واياك ندعو ونحمد، امنا بك ياربِّ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك كان محذورًا.

اللهم يافارق الفرقان، ومنزل القرآن، ياخالق الانسان، وعالمًا بالسر والاعلان، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان، واعنا فيه على الصيام والصلاة والقيام، وعلى تلاوة القرآن، واقطع عنا حزب الشيطان، وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان، وحبب الينا ياربِّ الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان.

اللهم اسكنا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان، وآتنا من كل فاكهة زوجان، في دارك دار السلام، بمنك وفضلك وجودك وكرمك، واحسان لطفك ياذا الجلال والاكرام، وارزقنا صيامه وقيامه واتمامه وقبوله وتوفنا مع الابرار، اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان.

اللهم ارزقنا صيام رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اياما عديدة، واعوامًا مديدة، وصل اللهم على سيدنا النبي محمد وعلى اله وصحبة اجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.



أدعية رمضان جميلة

علينا أن نقول جموع المسلمين أدعية رمضان الجميلة فى هذا الشهر الكريم فهي أيام معدودة قال تعالى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، الكثير الآن عبر محرك البحث جوجل يبحث عن أدعية رمضان جميلة يرددها مع دخول شهر رمضان أو قبل دخول شهر رمضان، علينا أن نرددها في الفجر حتى تكون حياتنا هادئة.

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا، اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، بك ومعك أدركت أنك لذة الحياة، لك نصف الحُب جهرًا ونصفه الآخر دُعاء.

- اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، وارحم من لم يعد عليه شهر رمضان المبارك بسبب الموت، واجمعنا بهم في جنة النعيم يا أرحم الراحمين

اللهم سلمنا لرمضان، اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين، اللهم إنا لك نعبد ولك نركع ونسجد وإياك ندعو ونحمد آمنا بك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك كان مَحْذُورًا.

اللهم إني أسالك إيمانًا لا يرتد، ونعيمًا لا ينفد، ومرافقة محمد (صلى الله عليه وسلم) في أعلى جنة الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.

اللهم سلمني لرمضان وتسلمه مني، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: (أفطَر عندَكم الصَّائمونَ وصلَّتْ عليكم الملائكةُ وأكَل طعامَكم الأبرارُ.

اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.

دعاء لنفسي في رمضان

دعاء لنفسي في رمضان كلا منا يحب أن يدعوا لنفسه بالرحمة والمغفرة وقد يستيقظ المسلم ليلا للصلاة ولقيام الليل عليه أن يستغل هذه الأوقات في الدعاء، ودعاء لنفسي في رمضان تكون بسعة الرزق والخير والبركة وراحة البال، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا

اللهم اجعل رمضان هذا فراق بيني وبين الاشياء التي لا ترضيك وارضى عني وأرضني بما قسمته لي. يا رب ادخله علينا وأنت راض عنا اللهم اجعل شهر رمضان تتبدل به ذنوبنا حسنات وهمومنا أفراح وأحلامنا حقيقة. اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء. اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فاستجبها يا رحيم.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء واصلحت حالنا وأجبت دعائنا وغفرت ذنوبنا.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلة وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

ولا أفضل من أن يدعوا المسلم ويخصص دعاء لنفسه رمضان ويقول اللهم اجعل رمضان شهرا جديدا لأرواحنا يمحو عنا ما مضى ويبلغنا عفوك والرضى مبارك عليكم الشهر. اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لافراحنا يارب.

اللهم اجعل هذا ال رمضان تغييرا للأفضل وبداية لحياة دائمة أجمل بقربك يارب. اللهم اجعل رمضان هذا خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا ونعوذ بك في هذا الشهر من كل ذنب يحبس رزقنا أو يبطل صومنا.

