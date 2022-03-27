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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 27-3-2022

37جنيها للبيضاء..
37جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 27-3-2022

 

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، داخل المزارع.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد


وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:


تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 36 و37 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 26 و27 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 37 و38 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم الأحد 27-3-2022


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 51 و 52.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 53 و54.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7.25 و 8 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 3.50 و 3.75 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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